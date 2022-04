Van de Zandschulp voor de eerste keer naar ATP-finale na zege op Kecmanovic

Het was in de eerste fase van de wedstrijd zoeken voor Van de Zandschulp. Op 1-0 verloor hij meteen zijn eigen service. Pas in derde game leek Van de Zandschulp wat ritme te vinden en brak hij Kecmanovic weer terug.

Van de Zandschulp is bovendien de eerste Nederlandse ATP-finalist sinds Robin Haase in 2016.

Het is de eerste keer in zijn loopbaan dat Van de Zandschulp de finale van een ATP-toernooi heeft gehaald. Na de overwinning op Kecmanovic lonkt een plek in de topdertig.

Toch bleef de nummer 38 van de wereld goede momenten afwisselen met slordigheden. De mooiste rally's waren vaak voor de onbevangen spelende Nederlander, maar Kecmanovic was vaster.

Hij brak Van de Zandschulp op 3-2 dan ook opnieuw. Kecmanovic bleef daarna rustig en won de eerste set met 6-2.

Mentaal sterk

In de tweede set braken de twee elkaar over en weer. Even leek voor Van de Zandschulp een nederlaag aanstaande, maar hij hield knap stand en dwong met een tiebreak een derde set af.

Van de Zandschulp toonde zich mentaal uiterst weerbaar en zette in de laatste set zijn sterke spel voort. Wederom braken beide tennissers elkaars servicegames, maar bij 4-4 brak hij eindelijk het verzet van Kecmanovic.

Over een paar uur weet Van de Zandschulp of de Deen Holger Rune of de Duitse Oscar Otte zijn tegenstander is in de finale van morgen.