Mogelijk tientallen doden na instorten gebouw in China

Chinese reddingswerkers hebben vijf mensen uit het puin gehaald van een gebouw dat gisteren instortte in de stad Changsha. Ze liggen in het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de autoriteiten van de stad, in de provincie Hunan, worden nog tientallen mensen vermist.

Het acht verdiepingen tellende gebouw stortte gisteren door nog onbekende oorzaak in. Volgens de staatstelevisie waren er onder meer een restaurant, hotel en appartementen in gevestigd.

Geen contact

Van 39 mensen is het lot nog onduidelijk. Zij waren gisteren in het gebouw of daarbij in de buurt, maar niemand kan tot nu toe contact met hen krijgen, zegt de burgemeester van Changsha. Er zijn nog geen dodelijke slachtoffers gemeld.

Bekijk hieronder beelden van het ingestorte gebouw, waarvan eerst werd gedacht dat het uit zes verdiepingen bestond: