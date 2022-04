Kopman Vlasov gunt Higuita zege in koninginnenrit Romandië, Dennis blijft leider

Twaalf renners vormden de vroege vlucht in de rit met vijf keer een klim van de eerste categorie en finish bergop. Jumbo Visma nam in het peloton de regie in dienst van leider Rohan Dennis en op de slotklim werden James Knox (Quick Step), Ion Izagirre (Cofidis) en Oscar Rodríguez (Movistar) door de grote groep met alle kanshebbers als laatsten van de kopgroep ingerekend.

Einer Rubio (Movistar) ging er in de slotfase solo vandoor. De Colombiaan pakte 0.16, hield lang stand, maar werd in de slotkilometer opgeslokt.

Zijn landgenoot Higuita (Bora), de winnaar van de Ronde van Catalonië, was daarna in de eindsprint uitgerekend zijn eigen kopman Aleksandr Vlasov te snel af. Dat had ook andersom kunnen zijn, als Rus vlak voor de streep niet overeind was gekomen om te juichen voor zijn ploeggenoot.

De 19-jarige Spanjaard Juan Ayuso (UAE) werd derde.

Dennis blijft leider

Klassementsleider Dennis kon tot aan de top rekenen op een sterke Steven Kruijswijk en gaf maar drie seconden toe op de besten. De Australiër van Jumbo-Visma begint zondag met een voorsprong van 0.15 op Ayuso en 0.18 op Vlasov aan de klimtijdrit van een kleine 16 kilometer.