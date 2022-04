Higuita sterkste in koninginnenrit Ronde van Romandië, Dennis in leiderstrui

Sergio Higuita heeft de vierde etappe in de Ronde van Romandië gewonnen. De Australiër Rohan Dennis van Jumbo Visma, die zaterdag elfde werd op drie seconden, bleef in het bezit van de leiderstrui.

In de koninginnenrit, met vijf keer een klim van de eerste categorie en finish bergop, sprongen twaalf renners weg. Jumbo Visma nam in het peloton de regie en op de slotklim werden James Knox (Quick Step-Alpha Vinyl), Jon Izagirre (Astana) en Rodríguez door de grote groep met alle kanshebbers als laatsten van de kopgroep ingerekend.

Einer Rubio (Movistar) ging er in de slotfase solo vandoor. De Colombiaan pakte 0.16, hield lang stand, maar werd in de slotkilometer opgeslokt. Zijn landgenoot Higuita (Bora) was daarna in de eindsprint teamgenoot Aleksandr Vlasov, die plek drie inneemt in het algemeen klassement, en Juan Ayuso (UAE), de nummer twee in het klassement, te snel af.

Zondag is de laatste etappe van de zesdaagse ronde: een individuele klimtijdrit van een kleine zestien kilometer.