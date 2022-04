Zaakwaarnemer Mino Raiola (54) overleden: 'Hij heeft tot het einde gevochten'

De bekende voetbalzaakwaarnemer Mino Raiola is zaterdag op 54-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn familie weten via het Twitteraccount van de spelersmakelaar. "Met oneindig veel verdriet melden we het overlijden van de meest zorgzame en geweldige voetbalagent die er ooit was", staat in het bericht. "Mino heeft tot het einde gevochten met dezelfde kracht als die hij aan de onderhandelingstafels liet zien om zijn spelers te verdedigen."

De in Italië geboren Nederlandse voetbalmakelaar was al enige tijd ziek. Het is niet bekend waaraan Raiola is overleden. Hij werd gezien als een van de meest invloedrijke spelersmakelaars ter wereld. Raiola behartigde onder meer de belangen van sterspelers als Erling Haaland, Paul Pogba, Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic. Ook had hij onder anderen de Nederlanders Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch, Stefan de Vrij, Arne Slot, Donyell Malen, Owen Wijndal en Denzel Dumfries in zijn stal. Raiola's spelers lieten via social media hun verdriet blijken en deelden het bericht van het overlijden:

Afgelopen donderdag meldden meerdere Italiaanse media het overlijden van Raiola, maar dat werd vervolgens via het Twitteraccount ontkend. "De status van mijn gezondheid op dit moment: ik ben boos omdat ik voor de tweede keer in vier maanden dood ben verklaard", was het antwoord. José Fortes Rodriguez, de rechterhand van de zaakwaarnemer, liet die dag weten dat Raiola "slecht lag, maar niet was overleden".

Pizzeria in Haarlem Carmine Raiola kwam ter wereld op 4 november 1967, onder de rook van de vulkaan Vesuvius, in een buitenstad van Napels. Als eenjarige verhuisde zijn familie naar Haarlem, waar vader en moeder Raiola een pizzeria begonnen. Een familiebedrijf, waar hun zoon later ook zelf voor werkte. Raiola studeerde af in rechten en zijn carrière als spelersmakelaar begon onder de ervaren vleugels van Rob Jansen als vertaler. Uiteindelijk ging Raiola op eigen kracht verder en rondde in 1996 zijn eerste transfer af: Pavel Nedved stapte over van Sparta Praag naar Lazio Roma.

2010: Mino Raiola met Zlatan Ibrahimov en Adriano Galliani (directeur van AC Milan) - AFP