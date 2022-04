Peking verscherpt maatregelen in strijd tegen omikronvariant

In Shanghai zitten miljoenen inwoners al wekenlang opgesloten. Een opsteker is volgens de autoriteiten dat er geen nieuwe gevallen zijn ontdekt binnen de groep mensen die in lockdown zit. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat het aantal infecties afneemt.

China meldt vandaag ruim 10.700 nieuwe coronagevallen, waarvan 54 in Peking. In tegenstelling tot Shanghai is in de hoofdstad geen grootschalige lockdown van kracht.

Het land staat aan het begin van een korte vakantie vanwege de Dag van de Arbeid, op 1 mei. Dat is normaal gesproken een van de drukste vakantieperiodes, maar de verwachting is dat veel mensen thuisblijven nu de besmettelijke omikronvariant om zich heen grijpt.

Na de vakantieperiode, vanaf 5 mei, moeten mensen in Peking een recente negatieve coronatest tonen als ze gebruik willen maken van bus of trein of een openbare ruimte in willen. Vanaf dinsdag zijn die tests kosteloos, beloven de autoriteiten van de hoofdstad. Voor activiteiten zoals sportevenementen is straks naast een recente coronatest een bewijs van volledige vaccinatie nodig.

De Japanse bank Nomura schat dat in 46 Chinese steden in meer of mindere mate een lockdown van kracht is, waar 343 miljoen mensen door zijn getroffen.