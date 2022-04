Manchester City en Liverpool gaan met goed gevoel de beslissende meimaand in

Manchester City heeft de touwtjes nog altijd in handen in de Premier League. De koploper zag eerder op de dag concurrent Liverpool met 1-0 winnen bij Newcastle United, maar boekte op bezoek bij Leeds United ook een zege: 0-4. Zonder de creatieve inbreng van spelers als Kevin de Bruyne, Bernardo Silva en Riyad Mahrez, die met het oog op de return tegen Real Madrid in de halve finales van de Champions League van komende woensdag rust gegund werd, wist City amper een vuist te maken. Het was dan ook nauwelijks toevallig dat de 0-1 viel uit een vrije trap: Phil Foden vond het hoofd van Rodri, die raak kopte. Leeds United, dat zich nog helemaal niet verzekerd weet van handhaving op het hoogste niveau in Engeland, wist de koploper redelijk in toom te houden, maar slaagde er ondertussen zelf ook nauwelijks in kansen te creëren. Alleen in de beginfase was er een mogelijkheid, maar Leeds-spits Rodrigo treuzelde te lang om te kunnen profiteren van de uitglijder van João Cancelo.

City-speler Phil Foden houdt Leeds-verdediger Pascal Struijk van de bal - EPA

Na de pauze kwam Manchester City al snel op 0-2. Een hoekschop van Foden werd door Ruben Dias richting het Leeds-doel gekopt, waar Oranje-international Nathan Aké landgenoot Pascal Struijk aftroefde en de bal binnentikte. Niet veel later verliet Aké geblesseerd het veld. Leeds had de hoop op een beter resultaat nog niet opgegeven en zette een offensief in, dat na een korte solo Raphinha in kansrijke positie bracht. Zijn schot verdween via het been van een verdediger over het City-doel. Niet veel later bracht Gabriel Jesus, door het midden aangespeeld door Foden, de thuisploeg de genadeklap toe: 0-3. Leeds ging nog wel op zoek naar de eretreffer, maar had weinig geluk bij de afronding en kreeg in de extra tijd zelfs nog een vierde doelpunt te incasseren. Fernandinho zette de 0-4 op het scorebord. Daardoor hield City Liverpool één punt achter zich, terwijl het op doelsaldo nog slechts één treffer achterligt. Zuinige zege slordig Liverpool Liverpool had bij Newcastle United genoeg kansen om het duel vroegtijdig te beslissen, maar maakte het zichzelf onnodig lastig door slordig afwerken. Uiteindelijk bleek een enkel doelpunt van Naby Keïta voldoende. Zo gaat Liverpool met een relatief goed gevoel de allesbepalende meimaand in. Daarin hoopt het de tweede, derde en vierde grote prijs van het seizoen te pakken: de Premier League (in gevecht met Manchester City), de FA Cup (op 14 mei tegen Chelsea) en de Champions League (op 28 mei is de finale).

Díaz knuffelt doelpuntenmaker Keïta - EPA

Voor Liverpool, dat aantrad zonder Trent Alexander-Arnold en Mo Salah maar met Virgil van Dijk en Sadio Mané, is Newcastle United een vervelende horde tussen de duels in de halve finales van de Champions League in. Newcastle in vorm Newcastle United werd in oktober in één klap de rijkste club ter wereld nadat het in handen was gekomen van een investeringsfonds uit Saudi-Arabië. De club hapte destijds onderin de Premier League naar adem. In de eerste seizoenshelft won de ploeg maar één wedstrijd en haalde het elf punten. Maar in 2022 loopt het - onder leiding van nieuwe coach Eddy Howe - warempel als een trein. Van de vijftien duels won Newcastle er maar liefst tien en het bezet nu plek negen. Newcastle United is dé ploeg in vorm de laatste weken. Vier overwinningen op rij, onder andere op concurrenten Leicester City en Wolverhampton. Tegen de topvijf van de Premier League pakte het desondanks nog geen punt dit seizoen. Ook deze zaterdagmiddag bleek Liverpool andere koek. Vanaf de eerste minuut waren de duels stevig, het tempo hoog en lang niet alles ging goed. Typisch Engels voetbal. Het eerste gevaar kwam van Liverpool, met een gevaarlijk schot voorlangs van Naby Keïta en een uit een corner hard over geschoten volley van Van Dijk. Na twintig minuten penetreerde Keïta via een een-tweetje met Luis Díaz het strafschopgebied, kwam oog in oog met doelman Martin Dubravka die hij omspeelde, en schoot de 0-1 binnen.

Liverpool viert de 0-1 - EPA

Newcastle, zonder winteraankoop Trippier en Wilson, was niet van plan achterover te leunen. Daardoor liet het bij vlagen veel ruimte liggen achterin, waardoor de ploeg van Klöpp er gevaarlijk uit kon komen. Mané miste een grote kans op 0-2. Veel gevaarlijker dan een afgekeurde goal van Miguel Almirón werd Newcastle United in de eerste helft niet. Veel kansen, geen goals Na rust was het spelbeeld vergelijkbaar. Liverpool was beter, had meer de bal en kreeg kansen. Newcastle kwam er nauwelijks aan te pas en schoot in de hele wedstrijd uiteindelijk maar twee keer tussen de palen. Mané miste na een goede dribbel van Joe Gomez na een uur spelen opnieuw een grote kans op 0-2. Klöpp besloot Fabinho en Salah in te brengen als verse krachten - wat naast nieuwe energie ook een handvol nieuwe kansen opleverde maar geen goal. Liverpool stopt de drie punten dankbaar in de tas, verzet de gedachten naar de return in de Champions League dindsdag tegen Villarreal en droomt stiekem even weg bij het zien van de ranglijst.

Krul naar Championship Doelman Tim Krul is met Norwich City gedegradeerd uit de Premier League. De nummer laatst van de Engelse competitie verloor bij Aston Villa met 2-0 en zag concurrent Burnley winnen van Watford, dat nu ook zo goed als zeker moet afdalen van het Championship. Watford stond tot de 83e minuut voor, maar zag Burnley in de slotfase nog twee keer scoren: 1-2. Burnley-spits Wout Weghorst werd in de 60e minuut gewisseld.