Liverpool begint cruciale maand met zuinige overwinning bij Newcastle United

Liverpool had kansen zat om het uitduel bij Newcastle United vroegtijdig te beslissen, maar maakte het zichzelf onnodig lastig door slordig afwerken. Uiteindelijk bleek een enkel doelpunt van Naby Keïta voldoende. Liverpool neemt voor even de koppositie over van Manchester City.

Zo begint Liverpool met een relatief goed gevoel aan de allesbepalende meimaand, waarin het de tweede, derde en vierde grote prijs van het seizoen hoopt te pakken: de Premier League (in gevecht met Manchester City), de FA Cup (op 14 mei tegen Chelsea) en de Champions League (op 28 mei is de finale).

Voor Liverpool, dat aantrad zonder Trent Alexander-Arnold en Mo Salah maar met Virgil van Dijk en Sadio Mané, is Newcastle United een vervelende horde tussen de duels in de halve finales van de Champions League in.

Newcastle in vorm

Newcastle United werd in oktober in één klap de rijkste club ter wereld nadat het in handen was gekomen van een investeringsfonds uit Saudi-Arabië. De club hapte destijds onderin de Premier League naar adem. In de eerste seizoenshelft won de ploeg maar één wedstrijd en haalde het elf punten.

Maar in 2022 loopt het - onder leiding van nieuwe coach Eddy Howe - warempel als een trein. Van de vijftien duels won Newcastle er maar liefst tien en het bezet nu plek negen. Newcastle United is dé ploeg in vorm de laatste weken. Vier overwinningen op rij, onder andere op concurrenten Leicester City en Wolverhampton.

Tegen de topvijf van de Premier League pakte het desondanks nog geen punt dit seizoen. Ook deze zatermiddag bleek Liverpool andere koek.