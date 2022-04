Vanavond op tv: Weer zelfdoding undercover-agent • Hittegolf teistert India • Parallellen oorlog Oekraïne en WOII

Ze opereren het liefst in de luwte, maar hun afdeling staat vandaag volop in de schijnwerpers: de Dienst Specialistische Operaties van de Landelijke Eenheid, de afdeling waar undercoveroperaties tegen de georganiseerde misdaad en coldcases worden uitgevoerd. NRC meldt vandaag dat voor de derde keer binnen twee jaar tijd een medewerker van de dienst een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Te gast is hoogleraar straf(proces)recht, Sven Brinkhoff .

Extreme hitte in India

De hitte in India is ondraaglijk. In Dehli is het zelfs in de nacht zo'n 35 graden. De klimaatverandering speelt een rol: een hittegolf zoals de huidige zou India zonder opwarming eens in de vijftig jaar treffen. Maar door de opwarming komt een dergelijke hoge temperatuur nu eens in de vier jaar voor, stellen klimaatwetenschappers. De gevolgen zijn aanzienlijk. We spreken met correspondent Aletta André.