Drukte door suikerfeestaankopen: 'In een dag 3000 kilo koekjes verkocht'

Afhankelijk van de stand van de maan begint een dezer dagen het Suikerfeest voor moslims in Nederland. Na twee jaren waarin dat in kleine kring gevierd moest worden vanwege de coronamaatregelen, wordt nu weer veel uitgegeven aan het feest, zeggen ondernemers.

Het is druk bij de vitrines met zoetigheid in de supermarkt Yakhlaf in Amsterdam-Oost. Klanten vullen doorzichtige verpakkingen met chebakia, Marokkaanse honingkoekjes die worden gegeten tijdens de avondmaaltijden.

Maar echt druk is het bij de twee vitrines bij de kassa, waar allerlei koekjes liggen die tijdens het Suikerfeest gegeten worden. "Eergisteren hebben we in onze drie supermarkten 3000 kilo van die koekjes verkocht", vertelt mede-eigenaar Bilal Yakhlaf. Dat is volgens hem veel meer dan voor de coronatijd. "Iedereen is blij dat het weer mag. Ik merk het ook bij de aankoop van cadeautjes bij mijn vrienden en familie. Dat is echt uitgebreider dan voor corona."

Iets verderop, bij patisserie Al-Yassamin, is het eveneens een komen en gaan van mensen, die vooral goudkleurige plateaus kopen met daarop ongeveer dertig koekjes, maar ook baklava. "Normaal bakken we tot de middag, nu gaan we de hele dag door", zegt eigenaar Walid Essakili. "Wat voor veel winkels de kersttijd is, is het Suikerfeest bij ons." De drukste dag is voor hen de dag voordat het feest begint.