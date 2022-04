Met een uitvak van twee derde van het stadion dendert Schalke richting Bundesliga

Een vrijdagavond, even voor half negen, in de tweede Bundesliga. Het Hardtwaldstadion van SV Sandhausen, goed voor zo'n 15.000 plaatsen, ontploft na de winnende goal van de bezoekers. Nee, het staat er niet verkeerd. Het stadion in Sandhausen ontploft serieus na een doelpunt van de bezoekers. Gelsenkirchen mag dan 339 kilometer verderop liggen, er zitten deze avond in Sandhausen meer fans van Schalke 04 (10.000) dan van de thuisploeg zelf (5.000). De hondstrouwe fans van de gevallen grootmacht zien een frommelgoal in blessuretijd. Schalke wint met 2-1, is na vanavond weer koploper en belangrijker: een stap dichter bij een terugkeer op het hoogste podium in Duitsland, dat het vorig jaar na dertig jaar moest verlaten.

Het is een chaos bij de cornervlag in het Hardtwaldstadion. Een blauw feest. Spelers en wisselspelers vallen over elkaar. Iedereen op de bank is opgesprongen. Op de tribunes klinken kreten van geluk. Nederlandse fanclub is dabei Ben Boensma is een van hen. Samen met een afvaardiging van Blau Weiss Enschede, de Nederlandse fanclub van Schalke, heeft hij de trip naar Sandhausen gemaakt. "Wir sind dabei!", lacht hij 's middags aan de telefoon als hij onderweg is. In de avond stuurt hij vol trots een foto vanuit het stadion.

De foto van Ben Boensma, een van de naar verluidt 10.000 Schalke-fans in Sandhausen - NOS

Typerend voor de volksclub die het is, weet Schalke-speler Thomas Ouwejan. "Het leeft hier eigenlijk het hele jaar al enorm, in de hele regio. Het is niet normaal eigenlijk, zoveel fans die alles voor een club geven. Schalke hoort natuurlijk in de Bundesliga en dat merk je wel." De 25-jarige Nederlander is in zijn eerste seizoen in Duitsland hard bezig om een publiekslieveling te worden. Met drie goals en acht assists in 26 duels presteert de linkerverdediger, die gehuurd wordt van AZ, uitstekend. "Hij is erg geliefd onder de fans", vertelt Boensma. "Nederlanders worden hier, mede dankzij de successen van Huub Stevens en Youri Mulder, sowieso erg gewaardeerd. Als Schalke-fans ons Nederlandse kenteken zien, beginnen ze meteen liedjes over Klaas-Jan Huntelaar te zingen." 'Spannendste competitie van Europa' Schalke 04, Werder Bremen, Sankt Pauli, HSV, Hannover 96 en ga zo maar door. Om bang van te worden, de tweede Bundesliga. "De spannendste competitie van heel Europa", stelt Boensma dan ook. En wie de stand ziet, kan moeilijk zeggen dat de Tukker ongelijk heeft.

Met nog twee duels te gaan heeft koploper Schalke goede papieren om te promoveren. Desondanks beleeft het een rommelig seizoen. De start is matig, eind februari wordt het Russische Gazprom van het shirt gehaald vanwege de oorlog en begin maart wordt trainer Dimitrios Grammozis ontslagen. Michael Büskens, UEFA Cup-winnaar met Schalke in 1997, neemt het op interimbasis over. Hij begint op een zesde plaats met een achterstand van zes punten op de bovenste twee plaatsen, die recht geven op promotie. Zes duels en vijf winstpartijen later gaat Schalke aan de leiding. Opvallende steun na harde thuisnederlaag Een keer is een nederlaag. En een fikse ook. Vorige week, op eigen veld tegen concurrent Werder Bremen: 1-4. Uitgerekend de topper in een uitverkochte Arena AufSchalke moet Ouwejan wegens een blessure aan zich voorbij laten gaan. "Enorm frustrerend", blikt hij terug.

Thomas Ouwejan schreeuwt het uit na een goal voor Schalke 04 - Pro Shots

Maar elk nadeel heb z'n voordeel. Vanaf de tribune ziet hij ook mooie dingen. "Dat is wel grappig als je dan ineens in het stadion zit: ik zag een hoop mensen in een shirt met mijn naam achterop. Dat zegt toch iets en doet me goed." Na de wedstrijd, en dus de pijnlijke 1-4 nederlaag, ziet Ouwejan voor zijn ogen iets opvallends gebeuren. "Iedereen bleef na het laatste fluitsignaal in het stadion en ging staan en klappen om ons te supporten voor de laatste duels. Ongelooflijk, heel speciaal."

Opnieuw staat Boensma erbij. "Dat was natuurlijk een klote uitslag, maar we hebben laten zien dat we er als fans allemaal achter blijven staan. Ik ga naar elke wedstrijd die nog komt. Naar het volgende thuisduel vertrekken we met een volle bus met vijftig man uit Enschede." Dat Schalke ook in Nederland razend populair is, merkt Ouwejan ook. Hij krijgt elk thuisduel wel vijftien tot twintig verzoekjes voor tickets. "Alle Nederlanders die weleens een wedstrijd van Schalke hebben bezocht, weten hoe bijzonder de sfeer hier is." Onlangs ging NH Nieuws op bezoek bij Ouwejan in Gelsenkirchen. Bekijk hieronder de reportage.

Bij Schalke zijn ze gek op Thomas 'Uwe-Jan': 'Hij is erg geliefd bij de fans' - NOS