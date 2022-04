Grimmige aanloop Friese derby: afgehakte hertenkop zet Heerenveen en Cambuur op scherp

"Een afgehakte hertenkop, echt? Gadverdamme!" Een jongetje, dat samen met zijn vader op de tribunes zit, kan het bijna niet geloven. "Het wordt er niet vriendelijker op", moppert een andere fan. "Het wordt steeds gekker." De actie van een groepje Heerenveen-'fans' is gespreksonderwerp nummer één tijdens de training van Cambuur. Met bivakmutsen op gingen zij donderdagavond voor de hoofdingang van het Cambuur-stadion op de foto, waarop ze een spandoek met 'Cambuur dood' ontrolden. Als souvenir liet de aanhang een bebloede hertenkop achter, een verwijzing naar het hert dat in het logo van Cambuur zit. Het incident zorgt voor grote afschuw in zowel Leeuwarden als Heerenveen. Die laatste club distantieerde zich vrijdag onmiddellijk van dit 'volkomen idiote gedrag', en ook Cambuur reageert verbolgen. "Dit gedrag hoort niet bij voetbal", zucht trainer Dennis Haar. "En het doet afbraak aan de derby."

Bij sc Heerenveen is boos en teleurgesteld gereageerd op het wangedrag van een aantal zogenaamde ‘supporters’, die vanavond met bivakmutsen voor het stadion van Cambuur stonden. De club verafschuwt dit volkomen idiote gedrag en distantieert zich dan ook van deze absurde actie. — sc Heerenveen (@scHeerenveen) April 28, 2022

Duidelijk is dat de verhoudingen tussen Cambuur en Heerenveen op scherp staan, daags voor de Friese klassieker. Afgelopen december werd de noordelijke derby voor het eerst in zes jaar weer gespeeld, nadat Cambuur terug naar het hoogste niveau wist te promoveren. Zondag (12.15 uur) staat de return in Heerenveen op het programma. En daar mag nu ook publiek bij aanwezig zijn, in tegenstelling tot voor de winterstop. 'Wedstrijd van het jaar' In Leeuwarden wordt al weken toegeleefd naar het duel, dat door de aanwezige supporters bij de training zonder enige spoor van twijfel 'de wedstrijd van het jaar' wordt genoemd. Trainer Dennis Haar staat voor het eerst langs de lijn in een Friese derby en voelt aan alles het belang van deze wedstrijd: "De spelers hebben het er steeds over, je merkt aan alles dat dit een speciale wedstrijd is", zegt de Cambuur-trainer die de herstellende Henk de Jong tijdelijk vervangt. "Het voelt als een finalewedstrijd. En ik voel het ook bij mezelf. De verantwoording die je draagt om dit tot een goed einde te brengen, brengt ook wel wat spanning met zich mee. Of dit mijn belangrijkste wedstrijd voor Cambuur tot nu toe is? Ik denk het wel ja."

Doke Schmidt in het shirt van Cambuur - ANP

Doke Schmidt is wel ervaringsdeskundige. De verdediger stond twee keer eerder op het veld in de Friese klassieker: bijna acht jaar geleden in het shirt van sc Heerenveen, en afgelopen december in dat van Cambuur. De verdediger maakte in 2019 de pikante overstap tussen de twee rivalen. Als iemand dus weet hoe emotioneel beladen dit soort wedstrijden zijn, dan is het de in Heerenveen geboren en opgeleide Schmidt.

Doke Schmidt in het shirt van Heerenveen, met ploeggenoot Davy Bulthuis - Pro Shots

Schmidt denkt dat de rivaliteit vanuit de kant van Leeuwarden traditioneel sterker is dan die vanuit Heerenveen. "Cambuur is de club van de stad, en Heerenveen is meer de club van de provincie. Die trots hier in de stad voel je daardoor misschien nog wel heviger." Toch onderstreept de actie van de Heerenveen-groep met de hertenkop dat er met de terugkeer van Cambuur in de eredivisie maar één 'echte' noordelijke derby is: "die tussen Heerenveen en Cambuur, en niet die tussen Heerenveen en Groningen", lacht de geboren Fries. De heenwedstrijd tussen Cambuur en Heerenveen eerder dit seizoen resulteerde in een verhit gevecht waarin Schmidt al na een kwartier met rood van het veld werd gestuurd. Hij is erop gebrand komende wedstrijd in ieder geval uit te spelen.

Voor deze overtreding kreeg Schmidt rood in de vorige Friese derby - Pro Shots