Kabinet pakt misleidende 'van-voor'-kortingen aan

De misleidende 'van-voor-kortingen' in winkels worden aan banden gelegd. Ondernemers mogen niet langer de prijs van een product tijdelijk verhogen om het daarna met een zogenaamde grote korting te presenteren. Dat heeft het kabinet bepaald in een uitwerking van een afspraak die voor de hele EU geldt.

Concreet betekent het dat de 'van-prijs' de laagste prijs moet zijn die in de afgelopen dertig dagen voor een product of dienst is gevraagd. De maatregel gaat binnenkort in en geldt voor webwinkels en fysieke zaken.

Het ministerie van Economische Zaken spreekt van een 'hardnekkig fenomeen', waar veel consumenten wel eens mee te maken hebben gehad. Volgens minister Adriaansens zijn ook ondernemers gebaat bij de maatregel, omdat zij dan minder last hebben van oneigenlijke concurrentie.

Vlees en vis niet

Voor producten die minder dan dertig dagen op de markt zijn geldt een uitzondering, net als voor verse producten zoals vis, vlees, zuivel en fruit. Daar mag de verkoper wel de 'van-prijs' hanteren die vlak voor de korting gold. Volgens het ministerie kan de prijs snel wijzigen en is het praktisch niet te doen om die wijzigingen de hele tijd bij te houden.

Een andere uitzondering is die van opeenvolgende prijsverlagingen. Stel dat er een jurk van 100 euro eerst met 20 procent korting wordt aangeboden en daarna met 30 procent, dan mag de verkoper bij de 'van-prijs' in beide gevallen 100 euro aanhouden.

Het toezicht op de maatregel en de handhaving ervan is in handen van de Autoriteit Consument en Markt.