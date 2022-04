Sanne van Dijke reikt tot finale in Sofia, maar kan EK-titel niet prolongeren

Regerend Europees kampioene Van Dijke, actief in de klasse onder de zeventig kilo, liep na een vroege worp van Gahié achter de feiten aan. Op de valreep leek ze nog even tot een beslissende aanval te komen, maar ze vloerde de Franse net buiten de tijd.

Van Dijke begon in Sofia met een bye en was in de tweede ronde te sterk voor de Belgische Gabriella Willems. In de kwartfinales moest de Sloveense Anka Pogacnik eraan geloven, waarna ze in de halve finales met een ippon won van de Oostenrijkse Michaela Polleres.

Het is voor Gahié de eerste keer dat ze Europees kampioen wordt. In 2019 pakte ze al wel de wereldtitel.

Jager grijpt naast brons

Jager reikte via de Servische Jovana Buncic, de Bulgaarse Lidia Brancheva en de Zweedse Ida Eriksson de halve finales.