Sanne van Dijke in finale EK judo, Frank de Wit snel uitgeschakeld

Sanne van Dijke heeft op de EK judo in Sofia de finale gehaald. De Franse Marie-Ève Gahié voorkwam een Nederlandse finale door in de halve finales af te rekenen met Hilde Jager.

Regerend Europees kampioene Van Dijke, actief in de klasse onder de zeventig kilo, had in de eerste ronde een bye en was in de tweede ronde te sterk voor de Belgische Gabriella Willems.

In de kwartfinales moest de Sloveense Anka Pogacnik eraan geloven, waarna ze in de halve finales met een ippon won van de Oostenrijkse Michaela Polleres.

Jager versloeg in diezelfde klasse Jovana Buncic uit Servië en de Bulgaarse Lidia Brancheva. Vervolgens won ze in de kwartfinales met een ippon van Ida Eriksson uit Zweden.