EK judo snel voorbij voor De Wit, Van Dijke en Jager gaan op voor medaille

Voor judoka Frank de Wit (tot 81 kilogram) heeft de EK in Sofia slechts één partij geduurd. De Noord-Hollander begon het toernooi met een bye en boog in de tweede ronde voor Giacomo Gamba.

De Italiaan was hem in de verlenging de baas met een waza-ari. De 26-jarige De Wit trof de vier jaar jongere Gamba voor het eerst, maar was duidelijk de favoriet.

De Nederlander won vorig jaar WK-brons en is de nummer zes van de wereld. Hij kreeg echter nauwelijks vat op de Italiaan. Vlak voor tijd leek De Wit hem op de rug te drukken, maar de arbiter vond het geen score.

Gamba werd na 1,5 minuut in de verlenging met een half punt wel voor een actie beloond.

Van de Berg wint

Bij de vrouwen won Geke van den Berg in de klasse tot 63 kilogram in haar eerste partij van Anastasiia Antipina uit Oekraïne en haar tweede van de Spaanse Sarai Padilla. Joanne van Lieshout verloor in dezelfde klasse in de eerste ronde van de Roemeense Florentina Ivanescu.