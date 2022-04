Havenmedewerkers Amsterdam weigeren schip met Russische diesel te lossen

Een tanker met Russische diesel, ook wel gasolie genoemd, die eerder werd geweigerd door havenwerkers in Zweden, is vannacht voor anker gegaan voor de Nederlandse kust, ter hoogte van de zeesluis in IJmuiden. De bedoeling was dat het schip de haven van Amsterdam zou binnenvaren, maar havenmedewerkers daar weigeren het te lossen.

De lading van het schip is vanwege de oorlog in Oekraïne omstreden. Russische olie en gas invoeren is wettelijk toegestaan. De Nederlandse overheid heeft weliswaar gezegd minder afhankelijk te willen worden van Russisch gas, maar over een algehele olieboycot zijn nog geen afspraken gemaakt, ook niet op Europees niveau.

Russische schepen of schepen gelieerd aan Rusland die onder de vlag van een ander land varen, mogen nergens in Europa aanmeren. De Sunny Liger vaart echter onder de vlag van de Marshalleilanden en valt buiten de sancties. In Zweden kon het niet terecht, omdat de Zweedse havenarbeiders het niet wilden lossen. Datzelfde doet zich nu in Amsterdam voor.

'Onwenselijk dat schip in Amsterdamse haven gaat lossen'

Vakbond FNV Havens heeft betrokken partijen overgehaald het schip de toegang tot de Amsterdamse haven te weigeren. Gisteren deed de vakbond dezelfde oproep aan Rotterdamse havenwerkers. Volgens het Amsterdamse havenbedrijf Port of Amsterdam is het "aan de terminal en andere havengebonden bedrijven zoals de slepers en medewerkers van de loods om te besluiten of zij de lading van het schip willen lossen". Het personeel van het havenbedrijf, zoals de sluiswachters en verkeersleiders, is verplicht om het schip af te handelen als het naar Amsterdam komt.

De gemeente Amsterdam zegt het onwenselijk te vinden dat de Sunny Liger in de Amsterdamse haven gaat lossen. "We staan achter de havenmedewerkers", zegt een woordvoerder van burgemeester Halsema. De gemeente is de enige aandeelhouder van het havenbedrijf en wacht het overleg met alle partijen af voordat er mogelijk maatregelen worden genomen.

FNV: schip is besmet

"Dit schip is niet welkom, omdat wij het als besmet verklaren", zegt bestuurder Asmae Hajjari van vakbond FNV Havens in het NOS Radio 1 Journaal. Ze erkent dat er geen rechtsgrond is om het schip te weigeren: "Collega's in Zweden hebben het geweigerd. Wij vinden niet dat als havenwerkers elders het niet hebben behandeld, dat wij het werk wel moeten uitvoeren. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij dat betrokken bedrijven het goede voorbeeld moeten geven en het schip niet moeten lossen."

Volgens de vakbond wordt er vanochtend overlegd door de partijen over wat er met de Sunny Liger gaat gebeuren. Het schip zou eigenlijk de olie opslaan bij het bedrijf Evos in de Amsterdamse Afrikahaven. Dat bedrijf laat weten in afwachting te zijn van het overleg. Een woordvoerder vertelt dat bij het bedrijf, net als bij andere opslagbedrijven, nog altijd Russische olie wordt opgeslagen.

Ook een woordvoerder van het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt Amsterdamse havenwerkers het schip niet te lossen: