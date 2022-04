Straks ook Twitterbaas: de eigenzinnige en veeleisende Elon Musk

Musk groeit op in Zuid-Afrika. De eerste acht jaar van zijn leven ziet hij zijn ouders weinig. "Ik ben opgevoed door boeken", zegt hij in 2017 tegen magazine Rolling Stone . Op z'n tiende gaat hij bij zijn vader wonen. Achteraf een slecht plan, zegt hij zelf: "Hij was zo'n slecht mens, je hebt geen idee."

In de jaren erna is er twijfel of die twee bedrijven wel succesvol kunnen worden. En pas sinds twee jaar doet Tesla het heel goed op de beurs, waardoor het vermogen van de ondernemer pijlsnel groeit. Musk is nu de rijkste mens ter wereld. Zijn aandelen in Tesla zijn voor de banken die hem geld lenen, een belangrijk onderpand voor de financiering van Twitter.

In 1999 verkoopt Elon Musk het bedrijf. Het levert hem op zijn 27ste 22 miljoen dollar op. Dat geld investeert hij in de voorloper van betaaldienst PayPal. Als dat bedrijf wordt verkocht, krijgt Musk 180 miljoen dollar. Dat geld investeert hij in twee risicovolle en dan nog marginale projecten: ruimtevaartbedrijf SpaceX en de elektrische auto-onderneming Tesla.

Musk is inmiddels wereldberoemd en steenrijk. Hij kan slecht tegen alleen zijn, vertelde hij onlangs aan Business Insider. In 2017 sprak hij daar ook al over in een interview met Rolling Stone. Zijn relatie met actrice Amber Heard was net over, wat hem pijn deed. "Ik wil nooit alleen zijn." Musk is drie keer gescheiden en heeft inmiddels acht kinderen.

"Mijn hoofd is gewoon te vol", zei Musk in 2020 in podcast Sway. "Het is alsof je te veel tabjes in je browser open hebt staan. Dan kun je de browser niet afsluiten en niet gaan slapen." Vorig jaar vertelde hij in een sketch in het tv-programma Saturday Night Live dat hij het syndroom van Asperger heeft.

Musk staat bekend als een free speech absolutist, ofwel iemand voor wie vrijheid van meningsuiting voorop staat. Met die insteek zal hij Twitter, als het platform eenmaal écht van hem is, ook gaan leiden. Dit staat wel op gespannen voet met zijn eigen gedrag, schreef Bloomberg vorige week verwijzend naar zijn tweets, openbare uitspraken en beleid binnen zijn bedrijven. Kritiek wordt door hem niet getolereerd.