Markante zaakwaarnemer Raiola onterecht doodverklaard, wat is er aan de hand?

Waar Raiola op dat moment precies is en in welke conditie hij verkeert, blijft onduidelijk. En dat in roerige weken, waarin zijn cliënten volop in het nieuws zijn. De soap met Mohammed Ihattaren bereikt een kookpunt en er is groeiende aandacht voor een van Raiola's topspelers de Noor Erling Haaland.

Maar een week later duiken opnieuw berichten op. In onder andere de sporttak van Bild. De situatie is serieuzer dan gedacht. 'Lungenkrankheit!', schrijft de Duitse krant. Raiola zou al weken met een longziekte op de intensive care liggen in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan.

Nog geen maand later, half januari 2022, wordt Raiola met spoed opgenomen in het ziekenhuis voor een noodzakelijke operatie. Volgens lijfarts Alberto Zangrillo klopt het bericht van de Italiaanse kranten niet. Zangrillo zegt dat de ingreep "al enige tijd gepland staat" en er weinig reden tot zorg is.

Eind 2021 verkondigt Raiola in de uitzending van Studio Voetbal op 20 december nog drastische plannen om de transfersommen in het voetbal af te schaffen , nadat de FIFA heeft laten weten dat het de vergoedingen van zaakwaarnemers wil indammen. "Ik pik het niet", klinkt Raiola strijdbaar.

"Voor de tweede keer in vier maanden doden ze mij", verschijnt een paar uur na de eerste overlijdensberichten in Italiaanse media, op het Twitter-account van Raiola. De Italiaanse zaakwaarnemer was 'pissed off' - áls het werkelijk Raiola zelf was die tweette. Hoe kon hij voor de 'tweede keer' dit jaar 'dood' worden verklaard? Een reconstructie.

Kort nadat na het nieuws over Raiola's 'dood' in Italiaanse media naar buiten is gekomen, klinken andere geluiden. José Fortes Rodriguez, de rechterhand van de zaakwaarnemer, laat aan de NOS weten dat Raiola nog gewoon in leven is. "Hij ligt slecht, maar is niet overleden."

"Het bericht sloeg meteen in hier", vertelt Van Wessem. "De mensen die Mino echt goed kennen, waren in shock. Het ging als een lopend vuurtje door het dorp hier."

Van Wessem, die woont in en werkt vanuit Monaco, herinnert zich dat hij buurtgenoot Raiola in december nog tegenkwam. Lopend uit de sportschool, handdoekje om de nek. "We moesten een beetje lachen: het was zo van 'huh, wat doe jij nou in de sportschool? Ik denk dat hij zich ook gewoon fit voelde."

Voor Jurriaan van Wessem, journalist en kenner van het Italiaanse voetbal, komt het nieuws over de plotse opname als een verrassing. "Iemand die routine-onderzoek doet midden in de transferperiode, op het moment dat hij echt aan de bak moet, dat was heel raar..."

Krijg net uit de juiste bron bericht dat Mino Raiola niet is overleden. Men maakt zich zorgen over zijn gezondheid, maar de mededeling in diverse media dat hij is overleden is niet correct. #nos

"Ik ben verontwaardigd over de telefoontjes van pseudo-journalisten die speculeren over het leven van een man die vecht om te overleven", tweet de arts.

De verwarring is compleet. Rariola's lijfarts Zangrillo - die tevens voorzitter is van voetbalclub Genua en ook lijfarts is van de voormalige Italiaanse president Silvio Berlusconi - is inmiddels flink ontstemd.

Dr. Alberto Zangrillo from San Raffaele Hospital in Milano tells Ansa on Mino Raiola conditions: “I’m outraged by the phone calls from pseudo-journalists speculating on the life of a man who is fighting to survive”.

"De huidige gezondheidsstatus voor degenen die het zich afvragen: pissig, voor de tweede keer in vier maanden doden ze mij. Lijk ook in staat weer tot leven te komen."

Pas als er op het Twitteraccount van de 'dode' zelf een teken van leven te zien is - of het van Raiola zelf komt of van een medewerker, is onduidelijk - ontstaat er wat rust in de tent.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

De journalisten die te snel te vroeg berichtten over de dood van de zaakwaarnemer likken hun wonden, op sociale media worden de herdenkingsposts voor Raiola verwijderd en de voetbalwereld wacht sindsdien in spanning af op nieuwe ontwikkelingen.

Dat kan best eens lang wachten worden. Nieuws over Raiola zelf of over zijn werkzaamheden heeft de zaakwaarnemer graag zelf in de hand. Hij, de miljonair die begint in een pizzeria in Haarlem, bepaalt zelf wanneer iets bekend wordt.

Carmine Raiola komt ter wereld op 4 november 1967, onder de rook van de vulkaan Vesuvius, in een buitenstad van Napels. Als eenjarige verhuist zijn familie naar Haarlem, waar vader en moeder Raiola een pizzeria beginnen. Een familiebedrijf, waar hun zoon later ook zelf voor werkt.

Raiola studeert af in rechten en zijn carrière als spelersmakelaar begint onder de ervaren vleugels van Rob Jansen als vertaler. Uiteindelijk gaat Raiola op eigen kracht verder en rondt in 1996 zijn eerste transfer af: Pavel Nedved stapt over van Sparta Praag naar Lazio Roma.

In de jaren die volgen behartigt Raiola onder meer de belangen van sterspelers als Erling Haaland, Paul Pogba, Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic. Ook heeft hij onder meer de Nederlanders Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch, Stefan de Vrij, Donyell Malen en Denzel Dumfries in zijn stal.