'Ook Poetin moet voelen: ik loop tegen stootblokken aan'

Is de verhouding tussen het Westen en Rusland aan het escaleren, en waar leidt dat toe? "Stukje bij beetje raken we steeds meer bij de oorlog betrokken", zegt oud NAVO-topambtenaar Timo Koster. "Ik denk dat we niet anders kunnen."

De Amerikaanse president Joe Biden wil Oekraïne met 33 miljard dollar extra steunen, waarvan 20 miljard aan militaire bijstand. Den Haag besloot het zwaarste grondgeschut dat Nederland heeft te sturen: de pantserhouwitser.

"Dat kan best beschouwd worden als escalatie", zegt Koster. "Want zware wapens zoals pantserhouwitsers en tanks zijn offensieve wapens. Maar we kunnen niet voorkomen dat we, althans in de ogen van Poetin, escalerende stappen nemen. Want we kunnen Oekraïne niet aan hun lot overlaten."

'We maken het onze oorlog'

Ook andere militair deskundigen zien deze toenemende betrokkenheid van het Westen als (deels) onvermijdelijk. Maar over 'escalatie' wil oud-Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp niet spreken. "Wat wij doen is Oekraïne helpen het land te verdedigen, met steeds zwaardere middelen. Je ziet wel een soort intensivering in de steun die wij geven, maar het blijft wel een gevecht van Oekraïne tegen Rusland."

"We moeten niet vergeten dat er één partij is die geëscaleerd heeft en dat is Rusland zelf. Ze zijn zelf een soeverein land binnengevallen en grof geweld gaan gebruiken."

Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk ziet dit anders. Volgens hem is het Westen wel degelijk aan het escaleren. "Absoluut. Niet alleen de wapens die worden geleverd worden steeds zwaarder, ook de retoriek die uit het Westen klinkt."

Hij wist erop dat de Amerikaanse minister van Defensie het niet langer heeft over het helpen van Oekraïne, maar over het "verzwakken" van de Russen. En een Britse onderminister noemde het volstrekt legitiem als Westerse wapens door Oekraïne worden ingezet in Rusland. Van Wijk: "Het is grof gezegd niet onze oorlog, maar zo maken we het wel onze oorlog."

Het risico daarvan is volgens hem goed te zien in de woorden die Poetin vervolgens gebruikt. Van Wijk: "Poetin roept: als dit zo doorgaat, vrezen we een existentiële dreiging voor Rusland." Impliciet dreigt hij vervolgens met het inzetten van kernwapens.

Wat als Poetin inderdaad een kernwapen inzet?