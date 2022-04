Weer druk weekend verwacht op luchthaven Schiphol

Op luchthaven Schiphol wordt vandaag en morgen weer grote drukte verwacht. Schiphol vroeg afgelopen donderdag aan luchtvaartmaatschappijen om vluchten te schrappen om de werkdruk bij personeel te verlichten. KLM kondigde gisteren in een reactie daarop aan om dit weekend zeker 47 vluchten te annuleren, van andere luchtvaartmaatschappijen zijn enkele vluchten verplaatst.

Reisorganisatie Corendon heeft twee vakantievluchten die vandaag en morgen op de planning staan verplaatst van Schiphol naar Rotterdam The Hague Airport. Passagiers zijn geïnformeerd. Ook TUI heeft enkele vluchten verplaatst naar Rotterdam.

De luchthaven heeft veel last van personeelstekorten vanwege de coronapandemie. Door de pandemie werd twee jaar lang minder gevlogen, daardoor zijn veel medewerkers hun baan kwijtgeraakt. Die zijn niet allemaal teruggekeerd. Met de meivakantie deze week is het extra druk.

'Schandalig'

De vereniging van reisondernemingen ANVR is niet te spreken over het verzoek van Schiphol. Ook de internationale brancheorganisatie IATA noemde de stap schandalig. "Passagiers boeken vluchten weken of maanden van tevoren", zei een woordvoerder van IATA tegen persbureau ANP. "Sommigen van hen zullen hun vakantieplannen moeten annuleren. Het gaat niet alleen om een kaartje. Het gaat om de hele reis."

ANVR-directeur Frank Oostdam gaf gisteren tips voor de drukte op de luchthaven: