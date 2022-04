Opnieuw druk op Schiphol, maar het loopt goed door

Volgens verslaggever Beau Heimensen was het vanochtend rond 08.00 uur inderdaad druk, maar lijkt het allemaal goed door te lopen: "Hier in vertrekhal 1 is de wachttijd ongeveer een half uur. Mensen schrikken wel even als ze aan komen lopen, want de parkeerplaatsen zijn vol en ze zien een rij van honderden meters. Maar verderop in de rij zijn reizigers verbaasd en tevreden hoe snel het gaat."

De luchthaven kampt met personeelstekorten vanwege de coronapandemie. Door de pandemie werd twee jaar lang minder gevlogen, daardoor zijn veel medewerkers hun baan kwijtgeraakt. Die zijn niet allemaal teruggekeerd. Met de meivakantie is het deze week extra druk.

'Spreiden geen permanente oplossing'

Volgens luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft is het spreiden van vluchten geen permanente oplossing. "Het helpt natuurlijk, maar veel mensen vliegen toch liever vanaf Amsterdam", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "De charme van Schiphol is natuurlijk dat er ongelooflijk veel rechtstreekse verbindingen zijn naar de rest van de wereld. Dat krijg je niet zo makkelijk voor elkaar op andere luchthavens."

Vooralsnog is Schiphol de enige luchthaven waar te weinig capaciteit is om de drukte te verwerken: "Ik heb dit nog niet gezien in de rest van Nederland of het directe buitenland om ons heen. De meivakantie is misschien wel de eerste keer dat mensen weer massaal op vakantie kunnen, dus misschien speelt er een inhaaleffect. Maar als dit zo doorzet, zal je dat ook op andere luchthavens zien, want ook daar zijn mensen weggegaan en ontslagen."

'Schandalig'

De vereniging van reisondernemingen ANVR is niet te spreken over het verzoek van Schiphol om vluchten te schrappen. Ook de internationale brancheorganisatie IATA noemde de stap schandalig. "Passagiers boeken vluchten weken of maanden van tevoren", zei een woordvoerder van IATA tegen persbureau ANP. "Sommigen van hen zullen hun vakantieplannen moeten annuleren. Het gaat niet alleen om een kaartje. Het gaat om de hele reis."

ANVR-directeur Frank Oostdam gaf gisteren tips voor de drukte op de luchthaven: