Lange rijen in vertrekhallen Schiphol, maar wachttijd is beperkt

KLM zegt dat er op dit moment geen annuleringen bij zijn gekomen. "Maar we bekijken het per dag en houden een vinger aan de pols." De vliegmaatschappij adviseert klanten om 3 uur van tevoren naar de luchthaven te komen.

Schiphol en de vliegmaatschappijen zijn volgens de luchthaven op dit moment in overleg of er morgen nog meer vluchten geschrapt of verplaatst moeten worden. De luchthaven kan niet zeggen hoe laat daar precies duidelijkheid over komt.

KLM gaf daar gehoor aan en heeft voor vandaag en morgen zeker 47 vluchten geannuleerd. De passagiers zijn omgeboekt naar een andere vlucht van KLM of een andere luchtvaartmaatschappij. Een aantal vluchten van reisorganisaties Corendon en TUI zijn verplaatst naar Rotterdam The Hague Airport. Dat scheelt vandaag zo'n 3500 passagiers, zegt Schiphol.

Dat wordt beaamd door passagiers, zegt verslaggever Beau Heimensen. "Het is geen chaos, maar wel druk. Verder is er een looproute via buiten, zodat de drukte binnen beperkt blijft. Dat gebeurt niet zo vaak en daar staan sommige reizigers wel even van te kijken."

In de vertrekhallen van Schiphol is het opnieuw erg druk. Er staan lange rijen wachtenden, maar het lijkt erop dat de wachttijd voor reizigers beperkt blijft. De luchthaven zelf zegt dat het wel doorloopt.

Schiphol kampt met personeelstekorten vanwege de coronapandemie. Door de pandemie werd twee jaar lang minder gevlogen, daardoor zijn veel medewerkers hun baan kwijtgeraakt. Die zijn niet allemaal teruggekeerd. Met de meivakantie is het deze week extra druk.

'Spreiden geen permanente oplossing'

Volgens luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft is het spreiden van vluchten geen permanente oplossing. "Het helpt natuurlijk, maar veel mensen vliegen toch liever vanaf Amsterdam", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "De charme van Schiphol is natuurlijk dat er ongelooflijk veel rechtstreekse verbindingen zijn naar de rest van de wereld. Dat krijg je niet zo makkelijk voor elkaar op andere luchthavens."

Vooralsnog is Schiphol de enige luchthaven waar te weinig capaciteit is om de drukte te verwerken: "Ik heb dit nog niet gezien in de rest van Nederland of het directe buitenland om ons heen. De meivakantie is misschien wel de eerste keer dat mensen weer massaal op vakantie kunnen, dus misschien speelt er een inhaaleffect. Maar als dit zo doorzet, zal je dat ook op andere luchthavens zien, want ook daar zijn mensen weggegaan en ontslagen."

'Schandalig'

De vereniging van reisondernemingen ANVR is niet te spreken over het verzoek van Schiphol om vluchten te schrappen. Ook de internationale brancheorganisatie IATA noemde de stap schandalig. "Passagiers boeken vluchten weken of maanden van tevoren", zei een woordvoerder van IATA tegen persbureau ANP. "Sommigen van hen zullen hun vakantieplannen moeten annuleren. Het gaat niet alleen om een kaartje. Het gaat om de hele reis."

ANVR-directeur Frank Oostdam gaf gisteren tips voor de drukte op de luchthaven: