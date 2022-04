Even omhoog kijken: dit weekend raken Venus en Jupiter 'elkaar bijna aan'

Als je deze nacht, of morgennacht, naar de lucht kijkt, heb je de kans om twee planeten erg dichtbij elkaar te zien. Venus en Jupiter zullen elkaar bijna aanraken. Tenminste, zo lijkt het voor ons: eigenlijk zijn de planeten miljoenen kilometers van elkaar verwijderd. Deze verschijning is niet nieuw: eens per jaar lijken de planeten veel dichter bij elkaar te staan dan normaal. Máár, dit jaar zal het nog dichterbij lijken, en dat zal pas in 2039 nog een keer gebeuren. Vanaf morgenochtend zullen de planeten weer van elkaar weg bewegen, maar toch zijn ze dit hele weekend nog dicht bij elkaar te bewonderen.

De conjunctie van de planeten is met het blote oog te zien, mits er niet te veel bewolking is. De planeten zullen laag in lucht te zien zijn, dichtbij de horizon. Zoek naar twee opvallend lichte plekjes heel dicht bij elkaar. Een app kan ook bij de zoektocht helpen.

"Het is heel spannend voor astronomen en het is echt een geweldige kans voor mensen om naar buiten te gaan en een kijkje te nemen", zegt ruimtewetenschapper en sterrenkijker Lucie Green tegen de BBC. "De planeten zullen verschillen in hun helderheid. Venus is helderder dan Jupiter, dus het zal er oogverblindend helder uitzien als je het ziet. Jupiter zal iets zwakker zijn, ongeveer een zesde van de helderheid van Venus."

Er zijn acht planeten in ons zonnestelsel bekend: Mercurius, Venus, de aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus.

De afgelopen dagen zijn Venus en Jupiter steeds dichter bij elkaar gekomen. De echte afstand tussen de planeten is ongeveer 690 miljoen kilometer, maar de uitlijning gezien vanaf de aarde wekt de illusie dat ze elkaar bijna aanraken. Geen zin om naar buiten te gaan? Hier nog een keer een foto van het fenomeen: