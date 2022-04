Eigenaar uitvaartcentrum VS riskeert celstraf na het laten 'wegrotten' van elf lichamen

Een eigenaar van een uitvaartcentrum in Los Angeles heeft de stoffelijke overschotten van elf mensen, onder wie baby's, illegaal in stadia van verval en mummificatie laten komen en riskeert daarvoor meer dan 10 jaar gevangenisstraf. Dat hebben aanklagers vandaag bekendgemaakt.

De autoriteiten begonnen een onderzoek naar de eigenaar van Mark B. Allen Mortuary and Cremations Services Inc. na klachten van familieleden. Het mortuarium is inmiddels gesloten.

De man wordt aangeklaagd voor 22 misdrijven - 2 voor elke persoon. De maximale straf is 110.000 dollar en 11 jaar gevangenisstraf.

De aanklager, de Amerikaanse advocaat Mike Feuer, noemt de situatie "ongelooflijk triest en schokkend". "Elf mensen stierven, onder wie zeer jonge kinderen, en de begrafenisondernemer die de lichamen met respect zou voorbereiden voor de begrafenis, heeft de lichamen naar verluidt laten rotten."

Waarom de man ervoor heeft gekozen om de stoffelijke overschotten te laten mummificeren, is onduidelijk. Er zijn weinig details over de zaak bekend.

Niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dat een begrafenisondernemer in de Verenigde Staten in het nieuws komt vanwege het slecht omgaan met lichamen van overleden personen. Regels voor uitvaartcentra zijn in elke Amerikaanse staat anders, en in sommige staten worden de centra niet gecontroleerd.

In een van de meest extreme zaken werden meer dan 330 rottende lichamen gevonden bij een crematorium in het stadje Noble, in de buurt van Atlanta, in 2002. De voormalige eigenaar bekende toen schuldig te zijn aan bijna 800 aanklachten, waaronder fraude en misbruik van lijken.