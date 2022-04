Artsen zien lange wachtlijsten in zorg voorlopig niet verdwijnen

Volgens artsen is het tijd om na te denken over welke zorg straks wel en niet wordt gegeven. Ze zien het niet gebeuren dat die wachtlijst verdwijnt.

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) staan er door corona nu naar schatting 110.000 extra wachtenden op de wachtlijst. Dat aantal is de afgelopen maanden niet gedaald.

Het gaat bij deze patiënten niet om levensbedreigende situaties. Maar voor wie wacht op een staar- heup- of knieoperatie zorgt uitstel voor veel ongemak, onderstreept Bart Berden, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. "Mensen met pijn die iedere dag acht paracetamol of meer moeten slikken, of niet meer goed kunnen bewegen door hun heup of knie."

'En nou ben ik aan de beurt'

Het geduld dat mensen tijdens de pandemie hadden, is voorbij, ziet Michael Verhofstad, chirurg in het Erasmus MC. "In het begin zeiden mensen: natuurlijk, ik heb er alle begrip voor dat ik moet wachten omdat mensen met kanker of een hartinfarct voorgaan. Maar in de beeldvorming is corona voorbij. Nu zeggen mensen: En nou ben ik aan de beurt."

Steeds meer mensen vinden dat ze te lang wachten, zegt Verhofstad. En dat is invoelbaar, vindt hij. "We hebben twee jaar lang geprobeerd om te voorkomen dat er mensen over de rand vallen, in de zin dat ze blijvende gezondheidsschade oplopen. Maar dat wil niet zeggen dat dat zorg is die je eindeloos kunt uitstellen. Mensen hebben wel behoefte aan die zorg."

Het is volgens hem niet uit te sluiten dat er her en der toch een vorm van blijvende schade is ontstaan. "Al is het maar psychische schade die is oplopen, omdat de uitgestelde lichamelijke zorg die ze nodig hebben in hun beleving te lang op zich heeft laten wachten."

Grietje wacht al twee jaar op een afspraak voor een scan van haar rug.