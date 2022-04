Frontex-topman, bekritiseerd na berichten over pushbacks, stapt op

Eind 2020 verzochten Europarlementariërs al het vertrek van de Frontex-voorman. Berichten over de illegale pushbacks stapelden zich op. Personeel zou meermaals hebben weggekeken of zelfs betrokken zijn geweest bij het terugsturen van asielzoekers op zee tussen Griekenland en Turkije.

Reden voor Leggeris vertrek is een onderzoek van de Europese Fraudedienst OLAF, onder meer naar het terugsturen van migranten op de Middellandse en Egeïsche Zee. Het rapport van OLAF is nog niet openbaar dus de exacte inhoud is nog niet bekend.

Leggeri leidt Frontex sinds 2015 en ligt al jaren onder vuur. Europarlementariërs en hulporganisaties hadden kritiek na mediaberichten over illegale pushbacks, waarbij migranten bij de grens met geweld worden teruggestuurd. Dat is in strijd met de Europese regels voor migratie.

Directeur Fabrice Leggeri van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex is opgestapt. De organisatie wordt ervan beschuldigd migranten illegaal terug te sturen als ze proberen de buitengrenzen van de Europese Unie over te steken.

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken zei begin dit jaar dat Nederland meer moet doen tegen mensenrechtenschendingen bij het tegenhouden van migranten en vluchtelingen. Het huidige beleid is volgens de commissie ontoelaatbaar, want het is in strijd met internationale standaarden en Europese waarden. Volgens de ACVZ moet Nederland oppassen hier niet medeverantwoordelijk voor te zijn.

Mensenhandel

Frontex bestaat sinds 2004, en was in eerste instantie bedoeld om de migratiestromen in Europa in goede banen te leiden. In 2016 werd het takenpakket van de organisatie uitgebreid vanwege het toenemende aantal vluchtelingen. Frontex ging vanaf dat moment lidstaten ondersteunen bij het bewaken van de grenzen en het bestrijden van mensenhandel.

Het agentschap telt duizenden geüniformeerde grenswachten die ook wapens mogen dragen. Over een aantal jaar moet Frontex zo'n 10.000 medewerkers tellen.