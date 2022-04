Emmen pakt, ondanks nederlaag in Eindhoven, ook kampioenschap in eerste divisie

FC Emmen heeft zich ondanks een nederlaag verzekerd van het kampioenschap in de eerste divisie. Emmen, al zeker van promotie naar de eredivisie, verloor met 1-0 bij FC Eindhoven.

Maar omdat het eveneens gepromoveerde Volendam ook onderuitging, kan de titel Emmen niet meer ontgaan. Volendam verloor met 3-2 bij het laag geklasseerde FC Dordrecht.

Volendam was simpelweg niet bij de les. Het legde Mauro Savastano en Stijn Meijer bij hun goals geen strobreed in de weg. Volendam deed via spits Robert Mühren wat terug en kreeg grote kansen op de gelijkmaker, maar toen sloeg Jose Pascual toe met een overtuigend afstandsschot. Francesco Antonucci deed laat nog iets terug.

Emmen kwam al snel op achterstand door een treffer van Jasper Dahlhaus, die niet werd aangepakt. De Drenten hadden geen recht op een punt, maar wel op een feest.