FC Utrecht maakt met zege op NEC einde aan zwakke serie

Het was een overwinning op wilskracht, want beide ploegen speelden bepaald geen oogstrelend voetbal. Het winnende doelpunt viel een kwartier voor tijd uit een scrimmage en werd gemaakt door Anastasios Douvikas.

FC Utrecht heeft zijn eerste zege geboekt onder interim-trainer Ricky Kruys. Na twee gelijke spelen en een nederlaag in blessuretijd tegen Feyenoord, werd vrijdagavond NEC in de Galgenwaard met 1-0 verslagen.

Beide ploegen begonnen met weinig zelfvertrouwen aan het duel en dat was op het veld duidelijk te zien. FC Utrecht won slechts één van zijn laatste negen duels, NEC deed het met één zege in de laatste acht duels amper beter. Het spel was van beide kanten stroperig en rommelig, al hielp de matige grasmat in Stadion Galgenwaard ook niet mee.

Debuut Shein

Zonder groots te spelen was Utrecht. met de 18-jarige debutant Rocco Robert Shein op het middenveld, lange tijd de bovenliggende ploeg. Goede kansen waren echter niet aan Anastasios Douvikas (kopbal van dichtbij gekeerd door NEC-doelman Mattijs Branderhorst), Djevencio van der Kust (rollertje in de handen van Branderhorst) en Willem Janssen (kopbal van de lijn gehaald door verdediger Iván Márquez.

NEC wist alleen in de laatste vijf minuten van de eerste helft wat gevaar te stichten. De beste mogelijkheid was er voor Mikkel Duelund, maar zijn afstandsschot werd uit de hoek gedoken door Utrecht-keeper Fabian de Keijzer.