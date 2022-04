Vrouwen FC Twente halen uit tegen VV Alkmaar, Ajax blijft volgen op drie punten

FC Twente heeft op weg naar de derde landstitel op rij geen fout gemaakt bij het laag geklasseerde VV Alkmaar. Sterker nog, Twente haalde in eigen huis uit door met 7-0 te winnen.

Met nog drie competitiewedstrijden te gaan heeft Twente een voorsprong van drie punten op Ajax, dat ook wist te winnen. In Friesland won Ajax met 2-0 van Heerenveen.

Eigen doelpunt

Kayleigh van Dooren zette Twente na een klein kwartier op voorsprong, waarop het in het zadel werd geholpen door een eigen doelpunt van Nicolle Martens. Ook international Renate Jansen wist voor rust te scoren.

In de tweede helft zorgden Fenna Kalma en Caitlin Dijkstra, met elk twee doelpunten, voor een onvervalste zevenklapper. En al is de landstitel is nog verre van zeker, Twente weet wel dat het minstens op de tweede plaats eindigt, waardoor het verzekerd is van de voorronde van de Champions League volgend seizoen.