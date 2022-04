Wielrenner Vader mag ziekenhuis drie weken na zware val verlaten

Wielrenner Milan Vader mag zaterdag het ziekenhuis verlaten en thuis verder werken aan revalidatie. Dat meldt de Jumbo-Visma-renner op Instagram. "Ik ben superblij dat ik 'weg kan wandelen' na deze crash."

Vader kwam begin april hard ten val in de Ronde van het Baskenland. Hij duikelde in een afdaling over een vangrail. Patrick Vader, de vader van Milan, liet eerder weten dat er stents in de halsslagaders van zijn zoon zijn geplaatst, omdat die vernauwd waren.

'Alles opnieuw moeten leren'

Ook had Vader bij de val gebroken ruggenwervels, een gebroken sleutelbeen en een gebroken schouderblad opgelopen. "Ik herinner me niets meer van de dag dat ik gevallen ben totdat ik twee weken later wakker werd. Eigenlijk heb ik alles weer opnieuw moeten leren, zelfs lopen was een uitdaging."

Na ruim twee weken in het ziekenhuis van Bilbao is Vader afgelopen week naar Rotterdam overgebracht. Zijn herstel verloopt dusdanig voorspoedig dat hij vanaf zaterdag thuis verder mag revalideren.