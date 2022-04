Nijmeegse Vierdaagse voor het eerst in jaren niet helemaal vol

Ondanks een tweede inschrijftermijn heeft de Nijmeegse Vierdaagse het maximumaantal inschrijvingen niet bereikt. Voor de 104e editie van de Vierdaagse konden zich 49.000 wandelaars inschrijven, in totaal hebben 44.164 deelnemers zich aangemeld.

De vierdaagse kan deze zomer voor het eerst sinds 2019 weer gelopen worden. Tijdens de inschrijfperiode eerder dit jaar liep het geen storm. Toen de inschrijving sloot waren er nog ongeveer 7000 plekken over. Er werd daarom ook nog een tweede inschrijftermijn ingevoerd, die liep vandaag af.

Het is bijzonder dat er nog kaarten over zijn voor het wandelevenement. In de jaren voor de coronapandemie moest er altijd worden geloot voor een plekje aan de start omdat er meer inschrijvingen dan plekken waren.

'Minder druk op het parcours'

Henny Sackers, als 'marsleider' de eerst verantwoordelijke voor het evenement, is ondanks het achterblijvende aantal inschrijvingen tevreden.

"De inschrijfperiode was een spannende periode. We zijn heel blij te merken dat de Vierdaagse nog steeds door de wandelaar wordt gekoesterd. Het is heel mooi dat we met de na-inschrijving toch nog een paar duizend mensen over de streep hebben getrokken", zegt hij tegen Omroep Gelderland. "En voor de wandelaars is het hopelijk merkbaar en fijn dat het minder druk is op het parcours."

Dat de organisatie door het tegenvallend aantal aanmeldingen ruim een half miljoen euro aan inkomsten misloopt is volgens Sackers geen probleem. "We moeten wel even goed kijken naar de begroting, maar er zullen geen bezuinigingen worden doorgevoerd waar de wandelaar iets van merkt. We willen, nu het eindelijk weer kan, de Vierdaagse uitbundig vieren."

De 104e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is van 19 tot en met 22 juli.