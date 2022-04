Veel doden bij explosie na vrijdagmiddaggebed in Kabul

Kort na het vrijdagmiddaggebed is bij een moskee in Kabul een zware explosie geweest. Volgens de Taliban zijn er ten minste tien doden, een bestuurder van de moskee zegt tegen persbureau Reuters dat er meer dan vijftig gelovigen zijn gedood.

De explosie was bij de soennitische Khalifa Sahib-moskee, in het westen van Kabul. De moskeebestuurders gaan ervan uit dat een zelfmoordenaar zichzelf heeft opgeblazen. "Overal lagen lijken en hing zwarte rook", zegt een van hen.

De afgelopen tijd zijn er in Afghanistan tientallen mensen omgekomen bij aanslagen. Meerdere aanslagen zijn opgeëist door IS-K, de Afghaanse tak van Islamitische Staat.

Het was vandaag erg druk in de moskee: het was het laatste vrijdaggebed voor het Suikerfeest. Daarmee wordt volgende week het einde van de ramadan gevierd.