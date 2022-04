Brits parlementslid geschorst vanwege porno kijken in Lagerhuis

Het Britse parlementslid Neil Parish van de Conservatieve Partij is geschorst omdat hij porno op zijn smartphone keek in het Lagerhuis. Eerder werd al bekend dat vrouwelijke parlementsleden een onderzoek eisten naar een anonieme collega, Parish heeft inmiddels toegegeven dat het om hem gaat.

Parish' naam zong al rond nadat een vrouwelijke collega eerder deze week had geklaagd over seksueel wangedrag. De parlementariër zat naast hem terwijl hij porno keek. Ze had geprobeerd het te filmen zodat ze bewijs had voor het gedrag van Parish, schrijft de BBC.

Volgens Thangam Debbonaire van de centrumlinkse Labour Party probeerden de conservatieven de misstap te verdoezelen, terwijl ze er al dagen van afwisten. Ook tijdens een commissievergadering zou de man porno hebben gekeken.

De plaatsvervangend leider van de Liberaal-Democraten Daisy Cooper zegt dat premier Johnson het vertrek van Parish moet eisen. "Op elke andere werkplek zou dit als grof wangedrag gelden en zou de verantwoordelijke persoon zijn baan verliezen."

Mogelijk ontslag

De chief whip van de Tory's - die de fractiediscipline moet handhaven - heeft inmiddels onderzoek gedaan naar de verhalen. Hij heeft de onafhankelijke klachtenafdeling van het parlement verzocht om de zaak over te nemen. Parish is niet welkom in het parlement zolang het onderzoek loopt.

Er hangt hem ontslag boven het hoofd, maar het zou ook kunnen dat hij excuses moet maken aan het Lagerhuis.

Meerdere beschuldigingen

De melding tegen Parish komt op een moment dat ook andere Britse politici worden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tegen drie ministers van de Conservatieve Partij werd vorige week eveneens een klacht ingediend. Hun namen zijn niet bekendgemaakt.

De ministers maken deel uit van een groep van in totaal 56 parlementsleden tegen wie een klacht over seksueel wangedrag is ingediend.

De Britse premier Johnson werd woensdag in het parlement bevraagd over wat er moet gebeuren als parlementariërs seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. "Seksuele intimidatie is onacceptabel en natuurlijk is het een reden voor ontslag", antwoordde de premier.