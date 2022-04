Piek/Tabeling en Jille/Van der Lecq lopen finales EK badminton mis

De overgebleven Nederlandse duo's op de EK badminton in Madrid zijn allebei gestrand in de halve finales. Selena Piek en Robin Tabeling (gemengd dubbel) en Ruben Jille en Ties van der Lecq (mannendubbel) waren door het bereiken van de halve finales wel al zeker van een bronzen medaille.

Piek en Tabeling, als vijfde geplaatst, gingen in de halve eindstrijd in twee games ten onder tegen het Franse koppel Thom Gicquel en Delphine Delrue: 19-21 en 15-21.

Het Franse duo is als tweede geplaatst op het EK en een van de favorieten voor de titel. In de eerste game ging het lang gelijk op, maar trokken Gicquel en Delrue toch aan het langste eind. In de tweede game konden Piek en Tabeling de Fransen niet meer bijbenen.

Schotten te sterk

In het mannendubbel moesten Jille en Van der Lecq, als achtste geplaatst, in twee games hun meerdere erkennen in het Schotse duo Alexander Dunn en Adam Hall.

In de eerste game hadden de Nederlanders nog weinig in te brengen tegen de nummer zes van de plaatsingslijst: 10-21. Maar ze herstelden zich in de tweede game, waarin het aan het einde toch nog met 20-22 misging.