Nieuw-Zeelander Bevin sprint naar ritzege in Ronde van Romandië

Engelse Jacobs wint korte, steile proloog

Anna Henderson van Jumbo-Visma is de eerste leidster in het Festival Elsy Jacobs, een wielerronde in Luxemburg. De Engelse liet in de 2,2 km lange proloog 3.09 noteren en daarmee was ze drie seconden sneller dan Demi Vollering van SD Worx. Silvia Persico uit Italië eindigde als derde op vier tellen van Jacobs.

Lang was het parcours in Cessange niet, maar wel lastig. Zo moesten de rensters kort na de start al een steile helling over (maximaal 13%) en lagen er acht haakse bochten op de weg naar de meet.