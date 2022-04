Beslag gelegd op rekeningen Van Lienden en zakenpartners, verdenking uitgebreid

Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op de Nederlandse bankrekeningen van de oud-bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie. Er is beslag gelegd voor een totaalbedrag van 11,5 miljoen euro. Het strafrechtelijk onderzoek naar de stichting van Sywert van Lienden en zijn twee zakenpartners richt zich nu ook op verduistering.

Onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) berekende vorig jaar dat Van Lienden 9 miljoen euro zou hebben overgehouden aan de omstreden mondkapjesdeal met de overheid. Zijn compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel zouden allebei 5 miljoen euro verdiend hebben. Volgens de onderzoeksjournalisten van FTM sluisde in elk geval Van Lienden het geld weg naar een persoonlijke holding.

De drie hadden de indruk gewekt te handelen en zonder winstoogmerk.

Het OM zegt dat het beslag op 11,5 miljoen euro een eerste stap is. "Op deze bankrekeningen konden we direct beslag laten leggen. Het onderzoek naar waar de rest van het geld is, loopt nog. Dat zit waarschijnlijk ook deels in huizen en andere goederen. We hebben nog niet overal zicht op", zegt een woordvoerder.

De rechtbank besloot gisteren al om Van Lienden en de twee anderen met onmiddellijke ingang te schorsen als bestuurslid en een tijdelijk nieuw bestuur voor de stichting te benoemen.

Aangifte Randstad

Het strafrechtelijk onderzoek naar (oud-)bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie startte in februari, naar aanleiding van de aangifte die Randstad eind vorig jaar heeft gedaan. Personeel van het uitzendbureau deed onbetaald werk voor de stichting in de veronderstelling dat het om een ideëel project ging.

Peter Plasman, advocaat van Randstad, is positief over de stappen die het OM neemt. "Het geld blijft nu op de rekeningen staan en de oud-bestuurders kunnen er niet meer bij." Plasman herhaalt dat Randstad niet uit is op financiële compensatie. "Mijn cliënt hoopt dat een veroordeling voor oplichting in deze strafzaak kan helpen bij het afpakken van het geld door de Staat."

Van Lienden zei tegen de NOS nog niet geïnformeerd te zijn door het OM over de beslaglegging en de uitbreiding van het strafrechtelijk onderzoek. Het OM bevestigt dat. "Dat doe je natuurlijk niet voor je beslag legt op de rekeningen. Dan kunnen de verdachten het geld nog wegsluizen. We zullen ze nog wel informeren hierover", aldus de woordvoerder.