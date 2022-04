Brandweerman overleefde explosie in flat Bilthoven: 'In een keer was het zwart'

'Semper paratus' staat op de onderarm van brandweerman Peter Dekker. Het is zijn motto: altijd paraat. Ook toen vorige week donderdag een melding binnenkwam van een gaslek in een flat in Bilthoven. Normaal gesproken is dat een routineklus. Maar dit keer kwamen Dekker en zijn collega's door een gasexplosie onder het puin van de ingestorte flat terecht. "We kregen te horen van de meldkamer dat er werkzaamheden in het gebouw waren, waarbij een gasleiding was geraakt", vertelt hij RTV Utrecht. Het gebouw was toen al ontruimd en op basis van metingen werd geconcludeerd dat er geen reden is voor paniek. Maar terwijl Dekker en zijn collega's nog aan het controleren zijn of er niemand is achtergebleven, gebeurt de eerste explosie.

Quote In een keer was het zwart en lagen we onder het puin. Brandweerman Peter Dekker

"Dat was al schrikken. Zo'n drukgolf maakt indruk", zegt Dekker. Hij besluit met zijn collega's het gebouw te ventileren, om zo het gas uit de flat te drijven. Nog voordat zijn collega's de ventilator kunnen installeren, volgt de tweede explosie. "In een keer was het zwart en lagen we onder het puin", zegt Dekker. Hij controleert eerst of hij zelf in orde is. "Wat kan ik nog bewegen? Dan kijken of je collega reageert. Het moeilijke is dat je niet weet wat er om je heen gebeurd is. Je weet niet of je weg kan komen." Dekkers onderbenen liggen vast onder het puin, maar hij kan zijn armen nog bewegen. Nadat hij met zijn collega wat ruimte heeft gemaakt, kunnen ze loskomen en haasten ze zich naar buiten. Pas als de brandweermannen het gebouw zijn ontvlucht, dringt de omvang van de schade tot ze door. "Toen zagen we pas dat het hele trappenhuis naar beneden was gekomen." De tweede explosie werd vastgelegd op camera:

Verslaggever lokaal mediabedrijf schrikt van zware explosie in flat Bilthoven - NOS