Juicevlogger Yvonne Coldeweijer moet uitspraken over dieetpillen rectificeren

Vlogger Yvonne Coldeweijer moet uitspraken over zangeres Samantha Steenwijk rectificeren. Dit moet ze doen op YouTube en Instagram, waar ze actief is met haar juicekanaal Life of Yvonne. Ook moet Coldeweijer de kosten van de advocaat van Steenwijk betalen, bijna 2500 euro in totaal. Dat heeft de rechter in Amsterdam bepaald.

De zangeres had een kort geding aangespannen tegen Coldeweijer omdat die in een van haar video's zegt dat de zangeres is afgevallen door het gebruik van illegale dieetpillen. Steenwijk zegt dat dat niet klopt en volgens de rechter kan Coldeweijer haar beschuldigingen inderdaad niet waar maken.

Steenwijk had een rectificatie en een schadevergoeding van 5000 euro geëist. Ook wilde de zangeres dat Coldeweijer haar bron bekend zou maken. De vlog over het gebruik van de dieetpillen is inmiddels offline gehaald.

Spionnen

De vraag was of Coldeweijer zou moeten rectificeren, omdat ze in principe niet journalistiek te werk gaat en niet doet aan hoor- en wederhoor. Daar gaat de rechter in de uitspraak niet op in. Coldeweijer hoeft haar bron niet vrij te geven, omdat dat een beperking zou zijn van de vrije nieuwsgaring.

Life of Yvonne is een van de populairste juicekanalen. Er wordt informatie gedeeld op sociale media op basis van haar eigen bronnen, of 'spionnen' zoals ze haar informanten noemt. Juicekanalen winnen steeds meer aan populariteit: Life of Yvonne heeft nu ruim 450.000 volgers op Instagram.