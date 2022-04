Trio Vandaag Inside stopt ermee na rel rond Johan Derksen

Johan Derksen stopt bij het SBS6-programma Vandaag Inside. Ook René van der Gijp en Wilfred Genee zeggen dat ook zij "onder deze omstandigheden" het programma niet willen voortzetten. Dat heeft producent Talpa bekendgemaakt.

Derksen en het programma kwamen onder vuur te liggen toen Derksen dinsdag vertelde dat hij zo'n vijftig jaar geleden een kaars in een bewusteloze vrouw had gestopt. Een dag later zwakte hij dat verhaal af.

Op de plek van Vandaag Inside wordt vanavond een aflevering van Het Roer Om uitgezonden.

(later meer)