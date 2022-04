Na enorme stunt in München komt voor Van de Zandschulp de topdertig in zicht

En die eerste toernooizege is zeker niet ondenkbaar, gezien de blakende vorm waarin Van de Zandschulp op dit moment verkeert.

Tegen Ruud, de nummer zeven van de wereld, was de 26-jarige Veenendaler heer en meester. De Noor werd op eigen service in vrijwel al zijn servicegames onder druk gezet, maar zwichtte pas in de elfde game van de eerste set op zijn vijfde breakpoint. Van de Zandschulp behield daarna zijn service, voor het eerst met moeite.

Probleemloos trok Van de Zandschulp daarna ook de tweede set naar zich toe, waarin hij Ruud liefst drie keer brak.

Van de Zandschulp kan Haase voorbij

Van de Zandschulp had Ruud ook al verslagen op de US Open, toen hij met een kwartfinaleplaats voor het eerst aan de wereld liet zien met de grote jongens mee te kunnen. Nu kan hij de eerste Nederlander worden in een ATP-finale sinds Robin Haase in 2016.

Alleen Kecmanovic heeft een iets hogere ranking van de overgebleven deelnemers. Bij toernooiwinst staat Van de Zandschulp bovendien dertigste op de wereldranglijst, drie plekken hoger dan Haase in zijn beste dagen.

Overigens heeft Van de Zandschulp nog wat recht te zetten tegen Kecmanovic: de Serviër versloeg de Nederlander onlangs in Indian Wells.