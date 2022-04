President van Sri Lanka belooft oudere broer, die premier is, te vervangen

Sri Lanka zit diep in de schulden, waardoor de koers van de nationale munt is gekelderd. Het land heeft het IMF om financiële steun gevraagd. Er is geen geld om brandstof, voedsel en medicijnen te importeren. De crisis heeft geleid tot grote protesten.

Of de demonstranten genoegen nemen met het vertrek van de premier, terwijl de president blijft zitten, is niet duidelijk.

President Rajapaksa en zijn familie zijn al decennialang onderdeel van het politieke systeem in het land. Protesterende Sri Lankanen houden de broers verantwoordelijk voor de crisis en willen dat ze hun ontslag indienen. Gisteren was er nog een landelijke staking, de eerste in veertig jaar, om de broers onder druk te zetten.

Sirisena was eerder premier in het land, en heeft een maand geleden samen met tientallen andere parlementariërs zijn ontslag ingediend. Ook vertrokken de meeste ministers . De president en de premier bleven zitten, ondanks de roep om op te stappen.

De president van Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, gaat zijn broer Mahinda Rajapaksa, die premier is, vervangen en een interim-regering aanstellen. Dat heeft Maithripala Sirisena, een prominent parlementslid, gezegd na een ontmoeting met de president. Sri Lanka verkeert al maandenlang in een zware economische crisis.

De stroomvoorziening is dagelijks urenlang uitgeschakeld en mensen hebben geen geld meer om voedsel te kopen. Sri Lankanen staan urenlang in de rij voor de benzinepomp vanwege schaarste van brandstoffen. Vorige maand werden nog miljoenen examens uitgesteld omdat het papier op was.

Het land in de Indische Oceaan worstelt al langere tijd met economische malaise. Het is de ergste financiële crisis sinds de onafhankelijkheid in 1948. Een van de belangrijkste oorzaken is het teruggelopen toerisme tijdens de pandemie, de grootste inkomstenbron op het eiland. Maar ook voor de coronacrisis liep het toerisme al terug vanwege aanslagen tijdens Pasen in 2019.