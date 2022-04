Russischtaligen in Letland: 'Ze denken dat ze ons van alles kunnen aandoen vanwege Poetin'

Door de oorlog in Oekraïne wordt de kloof in Letland, tussen Russischtaligen en Lets sprekende Letten, groter. De Letse overheid wil afrekenen met het Sovjetverleden. Russischtalige tv-zenders zijn verboden en er is (al voor de oorlog) een voorstel aangenomen dat onderwijs in het Lets verplicht stelt.

Een groot deel van de Russischtaligen steunt, net als de andere Letten, het 'broedervolk' uit Oekraïne in de strijd tegen de Russen. Ze vinden dan ook niet dat ze de dupe moeten worden van het anti-Russische sentiment. Bij een protest tegen het bannen van Russisch op Letse scholen zegt een bezorgde moeder: "Blijkbaar denken ze carte blanche te hebben. Dat ze Russen van alles aan kunnen doen vanwege Poetin. Maar wij wonen in dit land."

Ruim een derde deel van de inwoners van Letland is Russischtalig. Een deel is Kremlingezind. De Letse historicus Martin Kaprans, die is gespecialiseerd in de Russische minderheden in zijn land, zegt dat ongeveer een op de vijf Russischtaligen pro-Russisch is. "Er is een pro-Kremlinsegment onder de Russisch sprekenden, dat zich zeer verbonden voelt met Rusland en al het Kremlinbeleid steunt. Inclusief de geopolitieke ambities in Oekraïne, Syrië en op andere plekken."