Vanavond op tv: Maar mondjesmaat inhaalzorg • Escalatie door oorlog Oekraïne • Zorgen van Russischtaligen in Letland

Uitgestelde zorg maar mondjesmaat ingehaald Ziekenhuizen komen door personeelsproblemen amper toe aan de inhaalzorg die tijdens de coronacrisis is ontstaan. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is het aantal mensen dat wacht op een behandeling in een ziekenhuis in april vergelijkbaar met maart. De NZa schat (op basis van data van de ziekenhuizen) het aantal extra wachtenden door corona op 100.000 tot 120.000. We praten erover met Bart Berden, lid van de Raad van Bestuur van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg.

Escalatie door oorlog Oekraïne De relatie tussen het Westen en Rusland verslechtert met de dag. De VS wil miljarden vrijmaken voor het leveren van wapens. De Amerikaanse president Joe Biden vraagt het Congres daar 33 miljard voor. Ook gaat hij het makkelijker maken om de bezittingen van Russische oligarchen af te pakken. Is er nog een mogelijkheid om de situatie te de-escaleren? Te gast is oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp.