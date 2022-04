Afhandeling stormschade Zeeland vertraagd door onder meer materiaaltekorten

Zeeuwen die eind februari tijdens de stormen Dudley, Eunice en Franklin te maken hebben gehad met stormschade, moeten mogelijk nog een half jaar wachten tot alles is hersteld.

Door een tekort aan bouwmaterialen, drukte bij bouwbedrijven en het wachten op goedkeuring van de verzekering, duurt de afhandeling van de stormschades langer dan gepland. ZLM Verzekeringen uit Goes heeft ruim 3500 schademeldingen uit Zeeland ontvangen. De totale schade voor Zeeuwse klanten wordt geschat op 3,5 miljoen euro.

Weken of maanden

De ergste schades, zoals lekkages, zijn veelal wel hersteld, maar minder urgente schades moeten nog gerepareerd worden. Een bouwbedrijf uit Kapelle kreeg tientallen schademeldingen binnen van klanten. "We ervaren veel begrip van mensen dat ze moeten wachten op schadeherstel", zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen Omroep Zeeland. "Het is gelukkig goed uit te leggen, het is enorm druk is en de levertijden van materialen zijn lang."

Dan gaat het bijvoorbeeld om dakpannen en sommige muurafdekkers. "Dat productieproces zit al behoorlijk vol omdat meer mensen zijn gaan verbouwen in coronatijd en dit komt er dan nog extra bij. De levertijd kan dan oplopen tot weken of maanden zelfs."

ZLM Verzekeringen herkent het beeld dat het nog maanden kan duren voordat alles is afgewikkeld. "Dat het lang duurt, komt doordat bouwbedrijven te veel werk hebben en er inderdaad een tekort is aan beschikbare bouwmaterialen", meldt een woordvoerder. "Overigens is van onze kant geen sprake meer van achterstanden."

Storm Eunice richtte veel schade aan: