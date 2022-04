Van Vleuten breekt pols tijdens trainingsritje op de hei

Van Vleuten is geopereerd in het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem en zal een streep moeten zetten door enkele koersen die ze in mei in Spanje zou rijden, zoals Ronde van het Baskenland en de Ronde van Burgos. Die beide rittenkoersen maken deel uit van de Womens WorldTour.

Nog geen week na haar indrukwekkende zege in Luik-Bastenaken-Luik ligt Annemiek van Vleuten weer in de lappenmand. Tijdens een trainingsritje met oud-ploeggenoot Iris Slappendel op de Hoge Veluwe heeft de kopvrouw van Movistar donderdag haar pols gebroken.

Na haar succesvolle voorjaar, waarin Van Vleuten de eerste (Omloop Het Nieuwsblad) en de laatste (Luik-Bastenaken-Luik) grote wedstrijd op haar palmares bijschreef, zou Van Vleuten eindelijk tijd hebben om gas terug nemen. Of, zoals Van Vleuten het zelf vaak omschrijft, "even in de lampen hangen."

"Waar ik uitkeek naar twee weken super leuk chillen thuis, is dat plan in het water komen te vallen", vertelt ze op haar website. "Ik was gisteren gezellig fietsen met mijn oud-ploeggenote Iris Slappendel. Daarbij ben ik heel ongelukkig ten val gekomen, waarbij ik mijn hele lichaamsgewicht op heb gevangen op mijn pols."

Pechvogel

Het is niet voor het eerst dat Van Vleuten haar vakantieplannen doorkruist ziet worden. In 2018 brak ze haar knie bij het WK in Innsbruck en was zo aan huis gekluisterd in haar vrije periode.

Ook vorig seizoen ging haar vakantie in rook op, toen ze hard ten val kwam in haar laatste koers van het seizoen Parijs-Roubaix. Van Vleuten liep daarbij breuken in haar bekken en schouder op, maar was op tijd hersteld voor het nieuwe seizoen.