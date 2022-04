Overleg over toekomst Vandaag Inside, Talpa-baas gaat uit van vertrek Derksen

Talpa, de producent van het in opspraak geraakte Vandaag Inside, overlegt vandaag over het voortbestaan van het tv- programma. Televisiedirecteur bij Talpa Paul Römer gaat er in ieder geval van uit dat Johan Derksen daadwerkelijk stopt, zoals hij gisteren zelf aankondigde.

De analist kondigde al vaker aan te vertrekken, maar de directeur verwacht dat dat deze keer ook daadwerkelijk zo zal zijn: "Als Johans conclusie is dat zijn manier van praten en zijn manier van denken niet meer in deze tijd op tv past, dan heb je dat te respecteren", vertelde hij in het radioprogramma Spraakmakers.

Presentator Wilfred Genee zei eerder te stoppen als Johan Derksen niet meer aan het programma meedoet, maar onduidelijk is wat er nu gaat gebeuren. Daar wordt volgens Römer nu over gesproken.

Onderzoek

Derksen vertelde dinsdag in het programma over hoe hij zich zo'n vijftig jaar geleden naar eigen zeggen heeft misdragen. Hij impliceerde een kaars in de vagina van een vrouw te hebben gestopt die bewusteloos was. "Technisch gezien zal een officier van justitie dat als verkrachting kunnen uitleggen", zei hij. De anderen aan tafel reageerden daarop met gelach. Presentator Wilfred Genee greep niet in.

Hoewel Derksen het verhaal een dag later afzwakte, kondigde het Openbaar Ministerie een onderzoek aan naar de zaak. Ook trokken sponsoren zoals Toto zich terug.

Hoewel Römer dus nog niets wil zeggen over het mogelijk stoppen van het programma, herhaalde hij wel niet blij te zijn geweest met de manier waarop in de uitzending werd gereageerd op gast Yesim Candan. Zij was uitgenodigd om uit te leggen waarom seksueel wangedrag en de lacherige reacties daarop pijnlijk zijn voor slachtoffers. Römer. "Zij kreeg niet de kans en ruimte om dat goed te doen."

Geen excuses

Op de vraag waarom het programma niet direct van de buis is gehaald, antwoordt de Talpa-televisiedirecteur dat zorgvuldig gehandeld moet worden. Daarom werd besloten om Candan uit te nodigen en toen dat niet goed uitpakte, werd met Genee, Derksen en René van der Gijp afgesproken dat in een nieuwe uitzending excuses gemaakt zouden worden.

Echte excuses bleven donderdag uit. Derksen zei wel: "Ik ben uitgegleden en dat is dom." Over die uitzending zegt Römer dat hij de indruk heeft dat Derksen "wel degelijk het boetekleed aantrekt en tot de conclusie gekomen is dat zijn manier van tv-maken en discussiëren niet meer in deze tijd past. Daar heeft hij de consequentie aan verbonden dat hij ermee stopt. Dat is waar we nu staan."