Staatsloterij zoekt al weken naar winnaar van 12,8 miljoen euro

De Staatsloterij is al weken op zoek naar de persoon die een lot met waarde van 12,8 miljoen euro heeft gewonnen. De trekking was op 10 maart, ruim anderhalve maand geleden. De winnaar heeft zich nog steeds niet gemeld, zegt de loterij.

Het winnende staatslot met lotnummer FV 74622 werd verkocht in Primera Sandra in Bleiswijk. "Meestal worden fysieke loten gekocht door mensen die in de buurt van het verkooppunt wonen", zegt een woordvoerder van de Nederlandse Loterij, de organisatie achter de Staatsloterij tegen het ANP.

De loterij wil iedereen in Bleiswijk en omgeving oproepen om thuis nog eens te zoeken naar hun lot en te controleren of ze het miljoenenbedrag gewonnen hebben.

Het komt jaarlijks voor dat winnaars hun gewonnen geld niet komen ophalen. Daarbij gaat het altijd om loten die in de winkel zijn gekocht, omdat de kopers anoniem blijven. Om de prijs te verzilveren, moet de winnaar zich met het lot melden in het hoofdkantoor van de Nederlandse Loterij.

Winnaars kunnen het prijzengeld tot een jaar na de trekking innen, daarna vervalt het lot.