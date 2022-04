Hondengedrag heeft vrijwel niets met ras te maken, blijkt uit studie

Het ras van een hond heeft nauwelijks invloed op het gedrag van het dier. Het ras bepaalt bijvoorbeeld niet of het dier gehoorzaam of agressief is, concluderen Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Wetenschappers van onder meer de universiteiten van Harvard en Massachusetts onderzochten het dna van 2155 honden en namen enquêtes af bij 18.385 eigenaren van de huisdieren. Gemiddeld komt slechts 9 procent van het gedrag van een hond voort uit het ras van het dier, concluderen de onderzoekers. Dit is in lijn met eerdere studies.

Hondenrassen zijn vaak fysiek duidelijk van elkaar te onderscheiden. Zo is een Deense dog groot, en een Chihuahua klein. Er wordt vaak gedacht dat het ras ook het gedrag van een hond kan voorspellen. Dat blijkt niet uit deze studie. Een co-auteur van het onderzoek zegt tegen The Guardian dat het onderzoek een enorme diversiteit aan gedragingen binnen elk ras aan het licht brengt. "Je hebt een hele goede kans om een hond te krijgen die niet overeenkomt met het beeld dat mensen van dat ras hebben."

Weinig verschil

De onderzoekers zagen tussen de rassen voor het grootste deel nauwelijks verschillen in het gedrag. Wel zijn er gedragingen die bij sommige hondensoorten meer voorkomen. Er is geen gedrag dat exclusief bij één ras past, maar gehuil komt vaker voor bij beagles, terwijl pitbulls en retrievers meer "menselijk sociaal" gedrag vertonen of zich op hun gemak voelen bij vreemden. Labradors zijn minder geneigd te huilen, al doet 8 procent van de dieren dit alsnog. Zo'n 90 procent van de windhonden begraaft nooit speelgoed, terwijl 3 procent dit juist regelmatig doet.

"Dit onderzoek verrast mij niet", zegt Danielle Hermans, voorzitter van de Vereniging voor Gedragstherapeuten van Honden in het NOS Radio 1 Journaal. "Dit zie ik dagelijks op trainingsvelden. Het is echt niet zo dat iedere labrador apporteert, en echt niet iedere herder wil happen of waken. Er wordt ontzettend veel input geleverd door de eigenaar en de opvoeding die de hond krijgt."

Nieuwe inzichten bij ministerie

In 2017 werd er door toenmalig staatssecretaris Van Dam een lijst van 21 hondensoorten opgesteld die als gevaarlijk bestempeld werden. Eigenaren moesten verplicht met hun hond op cursus. Hier is men na een studie in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in 2019 van teruggekomen.

In een recente Kamerbrief schrijft minister Staghouwer van LNV, refererend aan die studie, dat niet één specifieke bepalende factor (zoals ras) leidt tot bijtincidenten. "Er is geen enkel hondenras bekend waarvan de pups vanaf de geboorte agressief zijn. Een optelsom van fysieke kenmerken en het temperament van de hond, eigenaar gerelateerde factoren en situationele kenmerken kunnen samen tot agressief gedrag bij het dier leiden."

Iedere hond is uniek

Hermans ziet dat mensen hun hond vaak op het uiterlijk van een ras selecteren. Als het dier daaraan voldoet, zal het zich daar ook naar gedragen is dan het idee. "Ik vind het wel fijn dat dit onderzoek er is", zegt de gedragstherapeut. "Dan kunnen mensen zich realiseren dat een hond niet geboren wordt met een gebruikersaanwijzing die je online op kunt zoeken. Nee, jouw hond is uniek. Iedere hond heeft zijn eigen karakter. Dat kun je vervolgens wel een beetje vormen."

Met het onderzoek naar het gedrag van de viervoeters hopen de wetenschappers meer inzicht te krijgen in de wijze waarop de dieren zich ontwikkelen.