Wrak van gezonken Japanse toeristenboot gevonden, nog mensen vermist

Japan heeft het wrak van een vermiste toeristenboot gevonden. De gezonken boot is vlak bij het eiland Hokkaido gevonden met behulp van onderwatercamera's. Vorig weekend kwam de boot, de Kazu 1, door zwaar weer in de problemen. In totaal waren 26 mensen aan boord van het schip, onder wie twee kinderen. Van veertien opvarenden is het overlijden bevestigd. De rest is nog vermist.

Een paar uur na de start van de boottocht bij het noordelijke eiland Hokkaido raakte de boot vermist. De bemanning van de Kazu 1 had voor de vermissing gemeld dat er water via de boeg naar binnen liep, dat het schip slagzij maakte en aan het zinken was.

Vanwege het slechte weer waren vissersboten al teruggekeerd naar de haven. Ook was er een waarschuwing afgegeven voor harde wind en golven van zo'n drie meter hoog.

Na de vermissing werd een grootschalige zoekactie met boten en helikopters in gang gezet: